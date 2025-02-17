Ушел из жизни «отец» пасты Nutella Франческо Ривеллу

В возрасте 97 лет скончался один из создателей шоколадной пасты Nutella, итальянский химик Франческо Ривеллу, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на Daily Mail.

Мужчина ушел из жизни 14 февраля, в День святого Валентина. О его смерти сообщила семья. Химика похоронят в его родном городе Пьемонт.

Ривеллу называли «отцом» Nutella за его огромный вклад в создание всемирно известной пасты, которую выпускает компания Ferrero. Считается, что химик сыграл решающую роль в изготовлении сладости.

Некоторые называли Ривеллу «правой рукой» Микеле Ферреро, владельца предприятия, который скончался в 2015 году.

Ferrero – итальянский производитель шоколада. Ему принадлежит ряд брендов, например, Nutella, Raffaello, Kinder Surprise и т. д.

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