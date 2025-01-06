Ушел без паспорта и денег: россиянин бесследно исчез на Гоа

46-летний бизнесмен из Челябинска пропал при странных обстоятельствах на Гоа в Индии, мужчину ищут уже месяц, сообщает SHOT .

1 декабря турист полетел с друзьями в отпуск в Индию, они отдыхали мужской компанией. Но 6 декабря он внезапно ушел из отеля. Мужчина оставил в номере свой паспорт, телефон и деньги. Обратно предприниматель так и не вернулся. Связаться с ним до сих пор не удалось.

Его друзья обращались в полицию, также сами занимались поиском, пока у них не закончились визы. Кроме того, 27 декабря на Гоа прилетел сын пропавшего с супругой — они продолжают искать отца. Виза у россиянина уже закончилась.

Родные туриста ездят по Индии и опрашивают людей. Два местных жителя рассказали, что, возможно, видели похожего человека в местном кафе.

Семья бизнесмена находится на связи с посольством РФ. За информацию о пропавшем обещают вознаграждение.