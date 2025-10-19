Ущерб от киберпреступлений в Москве за полгода достиг 34 млрд рублей

Ущерб от кибепреступлений значительно вырос: за полгода в столице он составил 34 млрд рублей, рассказал начальник УБК МВД России по Москве полковник полиции Антон Кононенко. Об этом сообщает « Интерфакс ».

Выросла и средняя сумма, на которую обманывают россиян киберпреступники. Она почти всегда составляет более 1 млн рублей. Небольших сумм обмана почти не осталось.

Размер ущерба от действий кибермошенников в Москве увеличивается. В 2024 года в российской столице зарегистрировали 64 тыс. преступлений, которые связаны с IT-технологиями.

Примерно 80% из этих правонарушений (57 тыс.) — дистанционные хищения. Также киберпреступники занимались клеветой, доведением до самоубийства, понуждали к действиям сексуального характера, совершали развратные действия, неправомерно завладевали доступом к чужим компьютерам.

