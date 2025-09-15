Ущерб на 450 млн рублей: банда черных лесорубов задержана в Свердловской области

сегодня в 19:54

В Свердловской области задержали банду так называемых черных лесорубов, которые нанесли ущерб на общую сумму более 450 млн рублей. Задержанные вырубили свыше 5 тыс. куб. м леса, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно данным ФСБ, незаконная рубка проводилась на особо охраняемой природной территории «Бажовские места» в Сысертском районе. Силовики задержали четырех мужчин, которые в течение нескольких лет вырубали березу и сосну, нанося многомиллионный ущерб.

По версии следствия, древесина использовалась для нужд фермы «Бархатные рога». Также ее незаконно поставляли в соседний регион по поддельным документам.

Злоумышленники пытались скрыться, поэтому при задержании сотрудники полиции были вынуждены открыть огонь по колесам их автомобиля. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.