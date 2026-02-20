Ущерб – 8 млн руб: под Вологдой поймали троицу, воровавшую деньги у бойцов СВО
В Вологодской области организованная группа похищала деньги у бойцов СВО
В Вологодской области организованная группа лиц похищала деньги у участников СВО. Фигурантов задержали, сообщает пресс-служба СК РФ.
По версии следствия, с 2025 по 2026 год злоумышленники искали граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они убеждали их оформлять банковские карты, на которые поступали выплаты за заключение военного контракта, а затем получали доступ к этим счетам.
Жертвами преступников стали 3 жителя региона. Общая сумма ущерба превысила 8 млн рублей.
На данный момент трое подозреваемых задержаны и допрошены. В их домах проведены обыски, изъяты банковские карты и документы.
Подозреваемым вменяется три эпизода преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.