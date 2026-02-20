Ущерб – 8 млн руб: под Вологдой поймали троицу, воровавшую деньги у бойцов СВО

По версии следствия, с 2025 по 2026 год злоумышленники искали граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Они убеждали их оформлять банковские карты, на которые поступали выплаты за заключение военного контракта, а затем получали доступ к этим счетам.

Жертвами преступников стали 3 жителя региона. Общая сумма ущерба превысила 8 млн рублей.

На данный момент трое подозреваемых задержаны и допрошены. В их домах проведены обыски, изъяты банковские карты и документы.

Подозреваемым вменяется три эпизода преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

