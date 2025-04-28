сегодня в 14:43

Уроженца африканской страны задержали за попытку сжечь офис банка в Москве

37-летний Конан К., приехавший в Россию из Кот-д’Ивуара (Западная Африка), попытался поджечь офис банка в Москве. Его мотивы выясняются, сообщает РЕН ТВ .

Инцидент произошел 25 апреля. Офис банка, который мужчина хотел уничтожить в огне, находится на Новоясеневском проспекте.

О попытке поджога сообщили в дежурную часть. Полицейские прибыли на место ЧП и поймали злоумышленника.

Выяснилось, что африканец-поджигатель проживает в Москве. При задержании у него нашли бутылку для розжига. Правоохранители проводят проверку.

Ранее москвич пытался ночью сжечь здание ФСБ на Лубянке. По его словам, на это его подтолкнули неизвестные по телефону.