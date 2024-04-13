Уровень воды в реке Урал в Оренбуржье вышел на плато

Около 1,8 тыс дачных участков и 800 домов затопило в Оренбуржье за сутки

За прошедшие сутки в Оренбургской области в результате аномальных паводков затопило почти 1,8 тыс. дачных участков и 800 домов. Всего на сегодняшний день под водой оказались около 8 тыс. участков и 3 тыс. домов. Об этом сообщает «Царьград» .

Глава Оренбуржья Денис Паслер заявил, что уровень воды в реке Урал вышел на плато и в ближайшее время ситуация стабилизируется.

Накануне вечером уровень реки вырос до 11,62 метров, а к утру субботы достиг 11,7 метров.

«Последние 4 часа уровень воды не растет», — сказал глава местного диспетчерского центра Александр Сиса.

Всего из зоны бедствия с начала паводка эвакуировали свыше 13 тыс. человек. Также более 600 голов сельскохозяйственных животных были помещены в безопасные районы.

Ранее мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил, что в городе началась массовая эвакуация населения. В столице Оренбуржья сработала сирена тревоги.