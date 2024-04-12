«Положение критическое»: в Оренбурге взвыла сирена и началась эвакуация жителей

Мэр Оренбурга Сергей Салмин объявил, что в городе началась массовая эвакуация населения. В столице Оренбуржья также работает сирена тревоги, сообщает «360» .

По словам градоначальника, ситуация с паводком в Оренбурге «крайне опасна». Уровень воды в местной реке Урал достиг 1,143 метра, поднявшись на 40 сантиметров за минувшие десять часов. Салмин заявил, что эти значения «опасны».

«Возьмите с собой документы, лекарства, вещи первой необходимости и немедленно покиньте дома. Положение критическое, не теряйте время!» — предупредил мэр столицы Оренбургской области.

Салмин заявил, что эвакуироваться необходимо жильцам поселков имени Куйбышева и Солнечный, жилого комплекса «Гранд-парк», 23-го микрорайона, районов Авиагородок и Овчиный городок, а также улиц Донгузской и Уральской. Всех указанных жителей мэр призвал оперативно покинуть дома, взяв с собой все необходимое.