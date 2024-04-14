Уровень воды Урал у Оренбурга снизился впервые с начала паводка

Уровень воды реки Урал у Оренбурга снизился впервые с начала паводка. На данный момент показатель достиг отметки 1 185 см, сообщает ТАСС.

В администрации города рассказали, что уровень реки Сакмара также снижается, показатель составляет 739 см.

Помимо этого, в Кургане паводок может побить исторический рекорд. В Тюменской области продолжается подготовка к большой воде.

Ранее глава МЧС России Александр Куренков отчитался перед главой государства Владимиром Путиным по ситуации с паводками в стране.