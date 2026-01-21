Уроки отменили: страшная находка ждала школьников у футбольных ворот

Школьница шла на физкультуру в британском Вулвергемптоне, когда сделала страшную находку — у футбольных ворот лежали человеческие останки, сообщает Kazanfirst .

По данным интернет-издания Express & Star, когда 11-летняя девочка наткнулась на останки, то сразу позвонила матери. После этого в школе началась паника, сотрудники образовательного учреждения отправили учеников домой и вызвали полицию.

Правоохранители оцепили стадион и проверили место ЧП. Предварительно, останки принадлежат мужчине. Их могло принести на школьный двор из расположенного по соседству заповедника во время дождя.

Сейчас идет расследование, устанавливаются обстоятельства случившегося.

