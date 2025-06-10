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Ураган в Коломне повредил автомобили и оборвал провода

Сильный ураган повалил деревья в Коломне, некоторые из них обрушились на припаркованные автомобили. Наиболее серьезные повреждения зафиксированы во дворе дома 50а по улице Пионерской, где дерево упало на пять машин. Об этом сообщает 360.ru .

Стихия бушевала в городе уже второй день подряд. На проспекте Кирова, 41, вечером 9 июня произошел обрыв электропроводов, оставив часть жителей без электричества. Многие горожане опасались выходить на улицу из-за непогоды.

«Не знаешь, Господь доведет до дома или нет», — поделился переживаниями местный житель, пробираясь через заваленные ветками дворы на улице Гагарина.

Специалисты экстренных служб работали на местах происшествий, расчищая завалы и устраняя последствия урагана.

10 июня в Подмосковье и столице во вторник прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 19 — плюс 21 градуса. Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.