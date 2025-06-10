Небольшой дождь и до +21 градуса ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и столице во вторник прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 19 — плюс 21 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При переменной облачности в Московской области местами пройдет небольшой дождь.
Западный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт. ст.
Предстоящей ночью столбики термометров покажут плюс 8 — плюс 10 градусов, днем 11 июня — от плюс 20 до плюс 22. Местами пройдет небольшой дождь.