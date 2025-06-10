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Небольшой дождь и до +21 градуса ожидается в Московском регионе во вторник

В Подмосковье и столице во вторник прогнозируется теплая погода, температура поднимется до плюс 19 — плюс 21 градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.