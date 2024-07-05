Ураган сорвал навес на станции Электрозаводская Казанского направления в Москве
В пятницу вечером из-за мощного урагана на станции Электрозаводская Казанского направления МЖД сильным порывом ветра сорвало элементы навеса, которые повредили контактный провод, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
По предварительной информации, при происшествии никто не пострадал.
Восстановительные работы уже завершены ремонтной бригадой. Движение поездов МЦД-3 в сторону Раменского и дальних электричек Казанского направления возобновилось, но они следуют с отклонением от графика. Возможны задержки в обратном направлении.
МЖД принесла пассажирам извинения за доставленные неудобства. Для сокращения опоздания поездов принимаются все необходимые меры.
Ранее Москву накрыл ураган «Орхан». На столицу обрушились сильные ливни. Прогнозируется шквалистый ветер с порывами до 20–25 метров в секунду и град.