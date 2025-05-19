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Ураган разрывает и сдувает многоэтажные дома в американском Сент-Луисе

В американском городе Сент-Луис, штате Миссури, жуткий ураган, который разрывает и сдувает целые этажи многоквартирных домов. От него погибли уже не менее девяти американцев, сообщает радио Sputnik .

Из-за непогоды небо окрасилось в серый цвет. Дует сильный ветер, поднимающий в воздух разные предметы.

Ураган настолько сильный, что разрушает целые этажи в многоквартирных домах и сдувает их. Проблема касается, в основном, новостроек. Дома из числа старого жилого фонда стоят крепко.

Ранее пылевой смерч накрыл британский Манчестер. Он поднял в воздух пыль и мусор.