Пылевой смерч накрыл британский Манчестер

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Пылевой смерч накрыл центр британского города Манчестера. Природное явление редкое для страны, сообщает радио Sputnik в Telegram-канале.

Высота урагана — 30 метров. Он пролетает по главным улицам, поднимает в воздух мусор и пыль.

«Это торнадо в центре Манчестера. Сумасшествие! С ума сойти! Что за?», — сказал британец, записавший пылевой смерч на видео.

Ранее смерч и град обрушились на совхоз «Тобольский» в Оренбургской области. Значительно пострадали коровники, и животных пришлось пустить на убой.