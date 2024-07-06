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Ураган повалил свыше 120 деревьев и размыл дорогу в Подмосковье

Из-за прохождения урагана по территории Подмосковья было повалено 123 дерева в 22 округах, также в Дмитровском округе размыло дорогу, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по региону.

Из-за непогоды повреждения получили 11 машин в восьми муниципалитетах. Была повреждена крыша строящегося дачного дома в Раменском округе.

В результате прохождения урагана в Московской области никто из жителей не погиб и не пострадал.

Ураган «Орхан» обрушился на Московский регион 5 июля. Местами отмечались сильные ливни, прошел град, прогремела гроза. Порывы ветра достигали штормовых показателей в 22-27 м/с.