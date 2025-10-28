Ураган «Мелисса» угрожает Ямайке наводнениями и штормом

На Ямайке ожидается сильный шторм и наводнения с сильными порывами ветра из-за урагана «Мелисса», сообщает РИА Новости .

«Катастрофические и опасные для жизни ветры, наводнения и усиление шторма ожидается на Ямайке сегодня ночью и рано утром во вторник», — сообщили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США.

«Мелиссе» присвоена максимальная, пятая категория опасности. В целях предосторожности все образовательные учреждения и аэропорты Ямайки прекратили свою работу.

Ранее кадры «Мелиссы» с МКС появились в Сети. На них видно, как к Ямайке приближается огромный вихрь с молниями внутри.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.