Ураган «Дана»: в Валенсии погибли более 40 человек из-за наводнения

В Валенсии на юго-востоке Испании погиб 51 человек в результате наводнения, вызванного ураганом «Дана», сообщает Общественная Служба Новостей .

Также некоторые районы провинции оказались отрезаны из-за затопления, наблюдаются перебои со связью и электричеством. С рельсов сошел скоростной поезд с 300 пассажирами, затруднена работа ж/д транспорта и авиаперевозок.

Власти региона рекомендовали жителям оставаться в своих домах до устранения последствий потопа.

Ранее директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов заявил, что ослабление течений в Атлантике может привести к ливням и ураганам в России. В первую очередь оно отразится на Мурманском и Североморском портах. Они могут перестать быть незамерзающими. Понижение температуры затронет в основном Северо-Западный федеральный округ.