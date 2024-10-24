Ослабление течений в Атлантике может привести к ливням и ураганам в России

Замедление Гольфстрима и его ответвлений отразится в том числе и на России, ослабление течений Атлантики может привести к ливням и ураганам в нашей стране, таким мнением с RT поделился директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

По мнению эксперта, в первую очередь замедление Атлантики отразится на Мурманском и Североморском портах.

«Мурманский и Североморский порты перестанут быть незамерзающими, Кольский залив будет замерзать. Понижение температуры затронет большую часть Северо-Западного федерального округа. Соседство огромного „острова холода“ над Норвегией, Финляндией, Швецией, Данией и так далее, безусловно, вызовет увеличение числа опасных метеорологических явлений на всей европейской части России. Ливни, ураганы, резкие перепады температур, весенние заморозки и продолжительные периоды летней засухи и так далее», — заявил Пукалов.

Эксперт отметил, что дальнейшее изменение климата приведет к смещению всех географических зон на север. Пукалов считает, что уже через несколько десятилетий на месте южной тайги может образоваться лесостепь.

При этом палеоклиматологи считают, что замедление Гольфстрима происходит не в первый раз. Подобное уже было в Европе в XIV–XIX веках, когда наблюдался так называемый Малый ледниковый период.