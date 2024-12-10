Управление ООН: за 2 недели в Сирии погибли и были ранены сотни женщин и детей

По данным УКГВ ООН, за прошедшие 14 дней в результате конфликта в Сирии были убиты и ранены сотни женщин и детей, медицинские учреждения не справляются с потоком пострадавших, пишет РИА Новости .

«Гражданские лица понесли тяжелые потери после двух недель боевых действий, в результате которых были убиты и ранены сотни человек, в том числе значительная часть женщин и детей», — говорится в опубликованном документе.

За двухнедельный период до 8 декабря в северо-западном регионе Сирии произошла серия трагических инцидентов. Медицинские службы подтвердили многочисленные жертвы среди гражданского населения: более 280 человек получили ранения, причем значительную часть пострадавших составили дети и женщины — 106 и 56 соответственно.

Особенно тяжелой оказалась статистика погибших: военные действия унесли жизни 75 мирных граждан, включая 28 несовершеннолетних и 11 женщин.

Ранее сообщалось, что 8 декабря 2024 года оппозиция Сирии заявила, что установила контроль над страной. Президент Башар Асад ушел в отставку и покинул страну.