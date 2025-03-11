Упавшую в воду собаку вытащили из коллектора на Москве-реке

На поисково-спасательную станцию «Крымский мост» в столице днем во вторник поступила информация о собаке, которая упала в Москву-реку в районе Фрунзенской набережной, сообщает пресс-служба городского департамента по делам гражданской обороны, ЧС и ПБ.

На указанном месте спасатели собаку не нашли, но при осмотре берега заметили животное в коллекторе.

Спасатели достали испуганную и промокшую собаку из коллектора, ее усадили на борт аэролодки, доставили на станцию, отогрели. А после этого передали прибывшей хозяйке.

Спасатели советуют владельцам не спускать с поводка собак во время прогулки около водоемов.

Ранее СМИ писали, что в Кемеровской области появились фотографии дворовой собаки, работающей вместе с горняками на шахте «Чертинская-Коксовая». Пес спускается в шахту и ловит грызунов, охраняя шахтерские пайки.