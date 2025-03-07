Пес-шахтер: в Кузбассе дворовая собака помогает горнякам

В паблике «Типичное Белово» в Кемеровской области появились фотографии дворовой собаки, работающей вместе с горняками на шахте «Чертинская-Коксовая», сообщает Сiбдепо .

«Почти десяток лет Серега заряжается, едет на вахте, спускается в шахту и ловит грызунов, охраняя шахтерские пайки. Его ни раз пытались забрать домой работники шахты, но все безуспешно», — написал автор поста.

Как уточняется в сообщении, на домашнем содержании собака начинает болеть и отказываться от еды, а когда его возвращали обратно, он тут же бежал в забой вместе с бригадой.

Пес очень ласковый и добрый, любит, когда его угощают салом, и возмущенно лает, если охрана начинает досматривать горняков. «На работу» он является без опозданий, больничных и прогулов, зовут его очень уважительно — Сергей Алексеевич.

Еще один пес живет на Спиридоновской шахте. По словам жительницы города, его можно встретить где угодно.