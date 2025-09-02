Упавший с домкрата Mercedes-Benz убил начальника склада в Москве

В Москве 40-летний начальник склада фанеры хотел отремонтировать иномарку Mercedes-Benz А-класса, но машина упала прямо на мужчину и убила его. Автомобиль сорвался с домкрата, когда москвич заполз под него, сообщает «МК: срочные новости» .

Происшествие случилось на складе на Машкинском шоссе. Mercedes-Benz стоял на тонких домкратах, и начальник объекта решил не закладывать под машину дополнительную опору. Мужчина заполз под иномарку и хотел ее осмотреть, но транспорт внезапно слетел с опоры и придавил человека.

Из-за грохота к автомобилю побежали сотрудники склада, которые заметили погибшего руководителя. Они подняли Mercedes и достали тело мужчины.

Автомеханик-любитель погиб в день, когда его дочка пошла в первый класс, добавляет издание.

Пресс-служба московского главка МВД России пока не комментировала произошедшее.