Упавший с дерева подстреленный медведь насмерть раздавил охотника в США
Подстреленный в США медведь свалился с дерева прямо на охотника
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Трагический инцидент произошел в штате Вирджиния на востоке США. Подстреленный медведь упал с дерева и насмерть раздавил охотника, сообщает РИА Новости.
Двое охотников загнали животное на дерево. Один из мужчин подстрелил медведя, но, получив ранение, косолапый свалился прямо на второго охотника.
Мужчину доставили в больницу, но врачи не смогли ему помочь. Охотник скончался от полученных травм спустя пару дней.
Ранее медведь задрал до смерти охотника в Кировском районе Приморского края. У погибшего были разрешения на поимку зверя, и он выслеживал добычу.