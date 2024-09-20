Упавшее дерево обесточило часть Кирова
Губернатор Кировской области опроверг взрывы в регионе
Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем Telegram-канале опроверг взрывы в регионе после отключения от электричества части Кирова.
«На линию высокого напряжения упало большое дерево, была яркая вспышка, возгорание. Никаких взрывов, никаких взрывов на подстанциях не происходило», — сообщил он.
Без электричества осталась южная часть Кирова, обесточена подстанция «Восточная», уточнил глава региона. Власти обещают возобновить электроснабжение в ближайшее время.
Ранее в соцсетях были опубликованы кадры хлопка и возгорания на электростанции.