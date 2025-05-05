Упавшая сверху батарея пробила голову жителю Казани
В одном из домов по улице Хороводной в Казани упавшая сверху батарея пробила голову мужчине, сообщает KazanFirst.
Труп 61-летнего мужчины нашел его приятель на балконе. На пострадавшего, по предварительным данным, рухнула батарея и проломила ему голову.
Как рассказал источник, дверь на балкон, где лежало тело, была заперта изнутри в квартире.
Причины и обстоятельства данной трагедии предстоит установить специалистам.
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