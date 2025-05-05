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Три пожилых москвича загадочно погибли на даче в Подмосковье

На даче в подмосковном Хотькове нашли тела трех жителей Москвы — супругов-пенсионеров и матери одного из них. Правоохранители не исключают, что дачники могли погибнуть из-за отравления, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Три трупа нашли 4 мая в садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Русь». Погибшие находились в частном доме.

На месте нашли тела супругов 63 и 67 лет, а также погибшую 97-летнюю женщину. У них выявили признаки отправления неизвестным веществом.

«Рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе отравление продуктами питания, либо продуктами горения отопления дома», — сообщили в Следкоме.

По факту обнаружения трех тел возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначены судебно-медицинские экспертизы.