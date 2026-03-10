сегодня в 17:57

Упавшая с крыши глыба льда убила экономиста ВШЭ в центре Москвы

Рухнувшая с крыши глыба льда убила сотрудницу Высшей школы экономики (ВШЭ) Галину М. в центре столицы, сообщает Mash .

Трагедия произошла во вторник днем на Мясницкой улице. Груда льда упала на Галину с крыши Научно-Исследовательского университета, когда она выходила из здания. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть женщины.

Администрация ВШЭ обеспечивает эксплуатацию здания, включая очистку кровли. По предварительным данным, для этого привлечена коммерческая организация.

Ранее глыба льда раздавила элитный кроссовер BMW X6 Competition на востоке Москвы. В момент происшествия водитель выезжал со двора.

