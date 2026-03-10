Глыба льда раздавила BMW X6 Competition на востоке Москвы

Глыба льда рухнула с высоты на выезжающую со двора BMW X6 Competition. ЧП произошло у дома №16 на Окружном проезде в Москве, сообщает Mash .

Как рассказали очевидцы, несколько килограммов льда упали на дорогую иномарку, когда водитель выезжал со двора. Мужчина чудом не пострадал. Глыба раздавила крышу и капот, также пострадала подвеска и лопнуло лобовое стекло.

Машине нанесен ущерб примерно на 13 млн рублей. Само авто стоит более 20 млн рублей.

Кровля многоэтажного дома не была очищена от выпавшего и подтаявшего снега. Через два часа после происшествия к дому пришли дворники и начали все расчищать.

