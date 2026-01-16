Упал на подушку и умер: 2-месячный младенец задохнулся на Урале

Молодой отец по неосторожности погубил своего 2-месячного сына во время сна в Свердловской области, сообщает пресс-служба судов региона.

В июле 2025 года житель Шалинского района уложил 2-месячного сына на подушку. Он покормил малыша, а затем лег рядом и уснул. Во время сна младенец опрокинулся и уткнулся лицом в постель, перекрыв себе дыхательные пути. В результате этого ребенок задохнулся.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». В суде он полностью признал свою вину.

Шалинский райсуд с учетом санкции статьи, наличия смягчающих обстоятельств, личности жителя, наличия на его иждивении двух детей назначил подсудимому наказание в виде 6 месяцев исправительных работ, с удержанием 5% от заработной платы.

Ходатайство матери ребенка о прекращении в отношении отца малыша уголовного дела в связи с их примирением суд оставил без удовлетворения. Там отметили, что в этом случае примирение не устраняет вред, который был нанесен погибшему ребенку.

