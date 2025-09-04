Упал на бок без сознания: сотрудник «Нижегородского водоканала» умер на работе
2 сентября в Канавинском районе Нижнего Новгорода в кабинете офисного здания скончался 65-летний ведущий специалист АО «Нижегородский водоканал», сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу Государственной инспекции труда в Нижегородской области.
По имеющимся данным, мужчина внезапно потерял сознание и упал на бок.
Прибывшая бригада скорой помощи зафиксировала отсутствие пульса и констатировала смерть сотрудника.
«Начато расследование несчастного случая на производстве со смертельным исходом. Будут выясняться все причины и обстоятельства», — сообщил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес.