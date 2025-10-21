Унижают и оскорбляют семью: башкирские школьники затравили ученицу из-за шутки в чате

Школьники в Башкирии устроили травлю другой ученице: они унижают ее и оскорбляют ее семью. Жизнь девочки превратилась в ад, а руководство школы игнорирует факт травли, сообщает Baza .

Ужасные события происходят в школе № 1 города Ишимбай. Девятиклассница Яна подверглась психологическому террору со стороны школьников. По словам ее семьи, началось все с шутки в общем чате, которую один из одноклассников девочки не понял.

С тех пор жизнь девятиклассницы превратилась в ад. Мальчик, не понявший шутку, натравил на одноклассницу других детей. Школьники соревнуются в оскорблениях, пишут Яне унизительные сообщения и желают ей «выпилиться» из класса.

По словам семьи пострадавшей, руководство школы не обращает внимания на травлю и пытается снять с себя ответственность. Более того, некоторые учителя утверждают, что девочка сама виновата. Нападки уже совершаются и в сторону родных Яны.

Мать девятиклассницы обратилась в администрацию школы и сообщила, что дочери понадобился психолог из-за буллинга. В ответ школа предложила проверить девочку на предмет психических отклонений.

На информацию о траве девочки обратили внимание в администрации Ишимбая. Проводится проверка.

Ранее школьник в Петербурге заплатил одноклассникам, чтобы остановить буллинг. Он отдал им 75 тыс. рублей.

