Школьник в Петербурге заплатил одноклассникам, чтобы остановить буллинг

Петербургский школьник заплатил 75 тыс руб одноклассникам, чтобы его не обижали

11-летний ученик одной из школ Кировского района Санкт-Петербурга решил откупиться от одноклассников, которые его обижали. Мальчик отдал им 75 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

С заявлением к правоохранителям обратилась 42-летняя женщина. Она рассказала, что ее сын передал одноклассникам 75 тыс. рублей.

Таким образом мальчик решил откупиться от учеников, которые его обижали. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

Ранее сообщалось, что школы в России будут жестко наказывать за буллинг среди детей, а именно за невмешательство и принцип «сами разберутся». За нарушение предусмотрен крупный штраф или даже уголовный срок.

