Глава Минобороны Израиля Кац: ЦАХАЛ уничтожил военный флот Сирии
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Военно-морские силы Израиля ночью с 9 на 10 декабря полностью уничтожили боевой сирийский флот. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, сообщает ТАСС.
Он отметил, что израильские ВМС ночью «работали» над ликвидацией сирийских кораблей. ЦАХАЛ удалось достичь успеха.
Израильская армия на протяжении нескольких суток наносит удары по стратегическим вооружениям в Сирии. Они могут представлять угрозу стране.
Захватившим власть в Сирии отрядам приказали выйти из занятых городов. Вместо них придут сотрудники полиции и силы безопасности.