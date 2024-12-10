Глава Минобороны Израиля Кац: ЦАХАЛ уничтожил военный флот Сирии

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Военно-морские силы Израиля ночью с 9 на 10 декабря полностью уничтожили боевой сирийский флот. Об этом заявил министр обороны страны Исраэль Кац, сообщает ТАСС .

Он отметил, что израильские ВМС ночью «работали» над ликвидацией сирийских кораблей. ЦАХАЛ удалось достичь успеха.

Израильская армия на протяжении нескольких суток наносит удары по стратегическим вооружениям в Сирии. Они могут представлять угрозу стране.

Захватившим власть в Сирии отрядам приказали выйти из занятых городов. Вместо них придут сотрудники полиции и силы безопасности.