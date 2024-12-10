Вооруженным отрядам, которые в ходе боев с правительственной армией взяли под контроль территории Сирии, приказано отойти занятых из городов. На их место придут полицейские и силы безопасности, сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на два источника, близких к Департаменту военных операций (командованию вооруженных группировок).

Приказ об отходе из сирийских город бойцам поступил от руководства их группировок. Новые власти также планируют развернуть в гражданских районах свои силы безопасности и подразделения, связанные с группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» («ХТШ»).

После того, как вооруженные отряды сирийской оппозиции захватили многие города арабской республики, президент Башар Асад решил отречься от власти. Политик и его семья получили политическое убежище в России.

Между тем газета The Washington Post со ссылкой на сирийскую прессу утверждает, что российские войска покинули военные базы в двух городах на севере Сирии — Манбидже и Кобани. Информация официально не подтверждалась.