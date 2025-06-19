«Умоляла спасти»: в Волгограде молодого жениха убили на глазах невесты

В Волгограде мужчина убил друга, который пригласил его на свадьбу

В Волгограде жених и невеста отдыхали с приятелем, которого пригласили на свадьбу. Но внезапно между молодыми людьми вспыхнул конфликт, в результате 21-летнего парня зарезали на глазах у возлюбленной, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону .

Будущие супруги встретились с другом в сауне. Они вручили ему приглашение на свадьбу. После отдыха компания вышла на улицу, но у подвыпивших мужчин произошел конфликт, переросший в потасовку.

Все это происходило возле одного из домов Дзержинского района. В результате 25-летний волгоградец ударил своего 21-летнего друга ножом в грудь. Молодой парень скончался прямо на глазах невесты.

Затем нападавший попытался совершить суицид. На место прибыли правоохранители и медики. 25-летнему злоумышленнику оказали медпомощь и доставили в больницу, после чего задержали.

Как отмечает V1.RU, невеста также умоляла спасти ее возлюбленного, но, к несчастью, врачи констатировали его смерть.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

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