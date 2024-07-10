Умерший в «Москва-Сити» немецкий топ-менеджер работал на украинского миллиардера

Топ-менеджер российской платинодобывающей компании Франк Риттнер умер в своей квартире в «Москва-Сити» в возрасте 56 лет. Как выяснилось, ранее немец работал в украинской сталелитейной компании, сообщает aif.ru .

9 июля Риттнер не пришел на работу и не отвечал на звонки. Коллеги приехали в его квартиру, которая располагалась в башне Neva Towers, и вызвали полицию. Подоспевшие правоохранители вскрыли дверь жилья и обнаружили труп.

Признаки насильственной смерти на теле погибшего отсутствовали. Немец отличался хорошим здоровьем и не имел вредных привычек, придерживался здорового образа жизни. Информация о том, были ли какие-либо следы наличия гостей в его квартире, не озвучивалась.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Франк Риттнер занимал пост директора по операционной готовности ГРК «Черногорская», входящей в ГК «Русская платина». Ранее он работал в компании украинского миллиардера Виктора Пинчука «Интерпайп», которая специализируется на производстве труб для газовой и нефтяной промышленности, а также колес для железнодорожного транспорта. Пинчук предложил Риттнеру должность руководителя по стратегическому развитию бизнеса.

Офис «Интерпайпа» находился на Пречистенской набережной в Москве и работал какое-то время после начала СВО. После скандала с отчислениями налогов в российский бюджет офис принял решение о закрытии. Сейчас компанию ликвидируют.