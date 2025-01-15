Умершая после жиросжигания в столичной клинике женщина мечтала о семье

Женщина, умершая в столичной клинике после процедуры по сжиганию жира, боялась своего 40-летия и одиночества. Она мечтала о семье, сообщает SHOT .

Погибшую звали Мария, по образованию она была педагогом, но в последнее время работала продавщицей в магазине мужского белья в ТЦ «Фестиваль». Она жила одна, снимала квартиру в Домодедове.

Близкие женщины рассказали, что она мечтала выйти замуж и родить детей, но личная жизнь не складывалась. В конце декабря погибшей исполнилось 40 лет, некоторые из окружения стали смеяться над ней из-за возраста. Мария сильно переживала из-за этого, комплексовала, а затем решилась на коррекцию фигуры.

Она пришла в косметологическую клинику Titania на Рубцовской набережной утром во вторник. По предварительным данным, там женщине кололи липолитики. У Марии проявилась аллергическая реакция, случился эпилептический приступ, после чего она умерла.

Дело находиться на контроле столичных следователей и прокуратуры. Клиника, в которой умерла Мария, опечатана. На данный момент еще никто не задержан, проводится судмедэкспертиза. Марию похоронят в родном Волгограде.