Москвичка умерла в косметологической клинике прямо во время процедур

40-летняя женщина скончалась в московской косметологической клинике прямо во время процедур, сообщает SHOT .

Как выяснилось, Мария сегодня утром пришла в клинику Titania на Рубцовской набережной, где ей должны были провести омолаживающие процедуры.

Во время сеанса у женщины произошла аллергическая реакция на препарат — она покрылась сыпью, также у пациентки произошел приступ эпилепсии.

В настоящий момент на месте трагедии работают следователи, которые выясняют, что именно вкололи женщине. В клинике делали ряд косметологических процедур.