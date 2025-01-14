Москвичка умерла в косметологической клинике прямо во время процедур
40-летняя женщина скончалась в московской косметологической клинике прямо во время процедур, сообщает SHOT.
Как выяснилось, Мария сегодня утром пришла в клинику Titania на Рубцовской набережной, где ей должны были провести омолаживающие процедуры.
Во время сеанса у женщины произошла аллергическая реакция на препарат — она покрылась сыпью, также у пациентки произошел приступ эпилепсии.
В настоящий момент на месте трагедии работают следователи, которые выясняют, что именно вкололи женщине. В клинике делали ряд косметологических процедур.