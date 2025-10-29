Умерла в больнице: кишечная инфекция убила россиянку в Индии

сегодня в 11:14

В районе Бхелупур в индийском штате Уттар-Прадеш 63-летняя россиянка умерла из-за кишечной инфекции, сообщает SHOT .

Супружеская пара из Москвы жила в гостевом доме на севере страны.

26 октября москвичке резко стало плохо. Женщина начала задыхаться. Ее экстренно отправили в частную клинику, но там состояние пациентки только ухудшалось. Позднее россиянку перевели в другую больницу. В медучреждении та скончалась по прибытии.

В последние несколько дней москвичка страдала от кишечной инфекции. Это могло привести к резкому ухудшению ее состояния.

Ранее во время следования из Лудхияны в Дели в одном из вагонов индийского поезда Garib Rath Express вспыхнул пожар. Вагон полностью охватило пламя, которое вырывалось из окон.

