Умерла хаски, которую полицейский закидал глыбами льда в Омске

В Омске полицейский закидал хаски ледяными снежками, пытаясь отогнать ее от магазина. Вскоре после этого собака умерла. Зоозащитники уверены, что куски наледи могли травмировать животное, сообщает «Подъем» .

Инцидент произошел на Омской улице 5 декабря. Очевидцы заметили хаски, которая сидела у дверей магазина. По словам зоозащитников, собаку могли выкинуть хозяева. Также есть версия, что животное сорвалось с привязи и потерялось, так как на нем были ошейник и часть цепи.

На место вызвали полицию. По данным волонтеров, один из правоохранителей закидал собаку ледяными снежками, после чего она убежала. Позже зоозащитники поймали ее, отвели в муниципальный приют, но вскоре собака скончалась. Волонтеры считают, что она получила серьезные травмы, так как в нее бросали снег, куски наледи и осколки кафельной плитки.

В полиции объяснили, что хаски вела себя агрессивно: не выпускала людей из магазина и даже укусила женщину. На место прибыл экипаж ППСП, связаться со службой отлова из-за позднего времени не получилось.

«Предпринятыми мерами удалось отогнать собаку: вскоре она самостоятельно убежала с места», — рассказали в полиции.

В омском муниципальном приюте уверяют, что «полиция не причастна к смерти животного», так как собака с таким меховым «панцирем» не может получить смертельную травму из-за удара снежка или льда. Там считают, что хаски уже была больна, истощена и травмирована в результате ДТП. Они пообещали разобраться в причинах смерти животного.

Ранее живодер отпинал собаку в лифте дома в Одинцовском округе. По факту жесткого обращения с животным в полицию никто не обращался. Однако силовики приняли решение разобраться в инциденте.

