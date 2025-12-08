Умерла хаски, которую полицейский закидал глыбами льда в Омске
В Омске полицейский закидал хаски ледяными снежками, пытаясь отогнать ее от магазина. Вскоре после этого собака умерла. Зоозащитники уверены, что куски наледи могли травмировать животное, сообщает «Подъем».
Инцидент произошел на Омской улице 5 декабря. Очевидцы заметили хаски, которая сидела у дверей магазина. По словам зоозащитников, собаку могли выкинуть хозяева. Также есть версия, что животное сорвалось с привязи и потерялось, так как на нем были ошейник и часть цепи.
На место вызвали полицию. По данным волонтеров, один из правоохранителей закидал собаку ледяными снежками, после чего она убежала. Позже зоозащитники поймали ее, отвели в муниципальный приют, но вскоре собака скончалась. Волонтеры считают, что она получила серьезные травмы, так как в нее бросали снег, куски наледи и осколки кафельной плитки.
В полиции объяснили, что хаски вела себя агрессивно: не выпускала людей из магазина и даже укусила женщину. На место прибыл экипаж ППСП, связаться со службой отлова из-за позднего времени не получилось.
«Предпринятыми мерами удалось отогнать собаку: вскоре она самостоятельно убежала с места», — рассказали в полиции.
В омском муниципальном приюте уверяют, что «полиция не причастна к смерти животного», так как собака с таким меховым «панцирем» не может получить смертельную травму из-за удара снежка или льда. Там считают, что хаски уже была больна, истощена и травмирована в результате ДТП. Они пообещали разобраться в причинах смерти животного.
Ранее живодер отпинал собаку в лифте дома в Одинцовском округе. По факту жесткого обращения с животным в полицию никто не обращался. Однако силовики приняли решение разобраться в инциденте.
