Умерла 99-летняя режиссер телевидения Калерия Кислова

Калерия Кислова родилась 26 апреля 1926 года. Она заслуженный деятель искусств РСФСР, лауреат Государственной премии СССР. С 1977 года по 2006 год была главным режиссером программы «Время».

Она с детства любила музыку, особенно цыганские песни. Когда ей было 15 лет, она узнала о гастролях театра «Ромэн» в Новосибирске, поехала в город, чтобы увидеть свою любимую артистку Лялю Черную. Это повлияло на решение связать жизнь с театром.

Кислова училась в школе-студии Новосибирского театра «Красный факел», а потом окончила ГИТИС. Немного поработала в различных театрах. В 1961 году начала работать на ТВ ассистентом режиссера в Новосибирске, но почти сразу переехала в Москву в Молодежную редакцию Центрального телевидения.

Она работала с первыми лицами страны, а также была личным режиссером Леонида Брежнева, единственной, кому Борис Ельцин позволял «поправлять себя, пересаживать, правильно ставить свет». Она работала на Олимпиаде-80, первом телемосте СССР-США.