Умер водитель КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом под Волгоградом

В больнице скончался 43-летний Асламбек Усматов, который был за рулем КамАЗа, столкнувшегося с пассажирским поездом в Волгоградской области, сообщает SHOT .

Порядка недели пациент был в крайне тяжелом состоянии. Мужчина не приходил в сознание.

После столкновения с поездом кабину грузовой машины вместе с Усматовым оторвало и отбросило на несколько метров. Водителя зажало в искореженных остатках авто. Пострадавшего достали. Его отправили в больницу вертолетом санавиации.

У водителя врачи выявили множественные переломы ребер, перелом черепа и сильное сотрясение мозга. Его ввели в искусственную кому. С мужчиной работали нейрохирурги, 6 августа ему сделали операцию.

Столкновение пассажирского поезда и грузовика произошло 29 июля в Волгоградской области. В результате ЧП с рельсов сошли девять вагонов состава, который ехал по маршруту Казань — Адлер. Пострадали порядка 140 человек. Трагедия случилась из-за грубого нарушения ПДД водителем грузовика.