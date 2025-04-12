Умер режиссер фильма «Рэмбо: Первая кровь» Тед Котчефф

На 95-м году жизни скончался известный канадский режиссер Тед Котчефф, который снял боевик «Рэмбо: Первая кровь» с Сильвестром Сталлоне в главной роли, сообщает издание The Globe and Mail .

Тед Котчефф родился в 1931 году в Торонто. В родном городе он начал работать продюсером и режиссером на местном телевидении. В 1958 году переехал в Великобританию, где в 1962 году снял свой первый фильм «Тиара Таити».

Котчефф получил широкую известность благодаря фильмам «Рэмбо: Первая кровь», «Уикенд у Берни», «Забавные приключения Дика и Джейн», «Опасное пробуждение» и др. Всего на счету режиссера свыше 20 кинокартин.

Ранее в возрасте 73 лет ушел из жизни американский актер Джей Уэверли Норт-младший, получивший известность благодаря роли Денниса-мучителя в одноименном сериале.