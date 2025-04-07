Умер звезда ситкома «Деннис-мучитель» Джей Норт

В возрасте 73 лет после продолжительной болезни ушел из жизни американский актер Джей Уэверли Норт-младший, получивший известность благодаря роли Денниса-мучителя в одноименном сериале, сообщает URA.RU .

«Наш дорогой Джей мирно ушел. Его страдания закончились, и он, наконец, обрел покой», — написала его подруга, писательница Лори Джейкобсон в соцсетях.

Джейкобсон добавила, что Норт скончался 6 апреля в своем доме. Актер долгое время боролся с онкологией.

Джей Уэверли Норт-младший родился 3 августа 1951 года в Лос-Анджелесе. В 6 лет актер дебютировал в роли Денниса-мучителя в ситкоме CBS по комиксам Хэнка Кетчама. Впоследствии Норт снимался в сериалах «Агенты А.Н.К.Л.», «Шоу Люси», «Мои три сына» и в фильме «Майя». Кроме того, артист озвучивал различных персонажей.

Ранее в возрасте 94 лет умер звезда «Войны и мира» и «Доктора Кто» Гордон Фейт. Известный британский актер не дожил около суток до своего 95-летия.