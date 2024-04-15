В возрасте 87 лет умер первый губернатор Архангельской области Павел Балакшин, сообщает РБК.

Мужчина долгое время боролся с болезнью. Однако сегодня его сердце не выдержало.

Павел Балакшин занимал пост губернатора Архангельской области в 1991–1996 годах. А в период с 1996 по 2000 гг. Балакшин был мэром Архангельска.

Балакшин родился 10 июля 1936 года в Котласском районе. В 2011 году Балакшину было присвоено звание «Почетный гражданин города Архангельска».

Он был мудрым губернатором, который знал, как правильно управлять регионом.