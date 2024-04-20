Умер мужчина, поджегший себя около здания американского суда
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В Нью-Йорке скончался Макс Аззарелло, который поджог себя около здания суда, где идет процесс над экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщает Lenta.ru.
Как пишет New York Post со ссылкой на полицию, 37-летний мужчина умер через несколько часов после происшествия. Он жил во Флориде.
Ранее мужчина совершил самоподжог возле здания суда. Причины его поступка не сообщались.
Когда произошла трагедия, в суде рассматривали дело о выплате Трампом 130 тыс. долларов порноактрисе Сторми Дэниелс, с которой он был в отношениях, но не хотел предавать их огласке при избирательной кампании 2016 года.