Умер известный ресторатор Москвы Кирилл Гусев
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Кирилл Гусев, один из самых популярных рестораторов Москвы, друживший со многими российскими звездами, умер в возрасте 53 лет, сообщает SHOT.
У мужчины остановилось сердце. Многие знали Гусева как легенду в мире ресторанного бизнеса.
Мужчина открыл несколько известных столичных заведений. Среди них «Обломов», «Павильон» на Патриарших прудах, «Чентрале» и т. д. Также Гусев являлся совладельцем холдинга «Ресторанный синдикат».
В 2012 году он был признан «Человеком года» в номинации «Ресторатор года» по версии журнала GQ. Также Гусев дружил со многими российскими знаменитостями. Его часто видели в компании Филиппа Киркорова, Ольги Орловой, Инны Маликовой, которые посещали заведения ресторатора.
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