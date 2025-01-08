Художник-постановщик Круглов скончался в здании театра имени Вахтангова

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Заслуженный работник культуры РФ, художник-постановщик Владимир Круглов скончался в здании театра имени Вахтангова. 8 января у мужчины должен быть выходной, однако его попросили приехать на работу, сообщает Baza .

По прибытию в театр имени Вахтангова, у Круглова ухудшилось самочувствие. Он взялся за грудь в области сердца и потерял сознание.

Очевидцы позвонили в «скорую помощь». Однако прибывшие врачи не смогли помочь мужчине, он скончался.

Круглов умер в возрасте 66 лет. В театре имени Вахтангова он руководил бутафорско-декоративным цехом.

В качестве художника-постановщика мужчина приложил руку к таким постановкам, как «Вечер шутов», «Сказки старого Арбата» и «Дневник Анны Франк».

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