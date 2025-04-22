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Умер еще один пострадавший в результате взрыва боеприпаса в Воронежской области

Число погибших в результате взрыва боеприпаса в Воронежской области выросло до двух человек, пишет ТАСС .

Еще один пострадавший скончался в больницу. Таким образом, в результате взрыва боеприпаса погибли два человека.

Отмечается, что пострадавшего ребенка направили для дальнейшего лечения в Воронеж.

Ранее в хуторе Калач Воронежской области взорвался боеприпас, в результате чего один человек погиб, трое, среди которых был ребенок, пострадали.